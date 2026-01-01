Concert Groupe Quatre à Sète à La Croisée à Loperec. Lopérec
Quatre à Sète joue Brassens
Vendredi 30 janvier 2026
⏰ 20h30
La Croisée Lopérec
Une voix, une guitare, des mots qui claquent ou caressent…
Une moustache, une pipe imaginaire, un pied posé sur une chaise.
L’image apparaît. Vous l’avez reconnu ?
Georges Brassens.
Libertaire, libertin, magicien des rimes, résolument moderne à force d’être classique.
C’est pour tout cela — et bien plus encore — que nous vous invitons à une soirée hommage avec Quatre à Sète.
Exceptionnellement en trio pour cette date
Pierre Guérin chant & guitare
Willy Abaro accordéon
Dina Rakotomanga contrebasse
Trois complices qui s’amusent des rythmes, décalent les sons, respirent et expirent leur relecture sensible et vivante de l’œuvre de Tonton Georges. Un Brassens respecté, mais jamais figé.
Bar • Tapas • Cocktails
Participation solidaire
Concert assis ambiance chaleureuse
Venez chanter, écouter, sourire… et (re)découvrir Brassens comme à la maison. .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
