Concert Groupe Quatre à Sète à La Croisée à Loperec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Quatre à Sète joue Brassens

Vendredi 30 janvier 2026

⏰ 20h30

La Croisée Lopérec

Une voix, une guitare, des mots qui claquent ou caressent…

Une moustache, une pipe imaginaire, un pied posé sur une chaise.

L’image apparaît. Vous l’avez reconnu ?

Georges Brassens.

Libertaire, libertin, magicien des rimes, résolument moderne à force d’être classique.

C’est pour tout cela — et bien plus encore — que nous vous invitons à une soirée hommage avec Quatre à Sète.

Exceptionnellement en trio pour cette date

Pierre Guérin chant & guitare

Willy Abaro accordéon

Dina Rakotomanga contrebasse

Trois complices qui s’amusent des rythmes, décalent les sons, respirent et expirent leur relecture sensible et vivante de l’œuvre de Tonton Georges. Un Brassens respecté, mais jamais figé.

Bar • Tapas • Cocktails

Participation solidaire

Concert assis ambiance chaleureuse

Venez chanter, écouter, sourire… et (re)découvrir Brassens comme à la maison. .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Groupe Quatre à Sète à La Croisée à Loperec.

L’événement Concert Groupe Quatre à Sète à La Croisée à Loperec. Lopérec a été mis à jour le 2026-01-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ