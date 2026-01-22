Concert Groupe Road To Seventies | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin

Concert Groupe Road To Seventies | Bar de L’Autre Lieu

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:00:00

fin : 2026-02-06 23:59:00

Date(s) :

2026-02-06

Rendez-vous le vendredi 6 février pour une soirée autour des années 70 et 80 avec le groupe Road To Seventies dans le bar de L’Autre Lieu, dans l’Espace René Le Bas. .

Cherbourg-Octeville 61 rue de L’Abbaye Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 93 88 73 info@lautre-lieu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Groupe Road To Seventies | Bar de L’Autre Lieu

L’événement Concert Groupe Road To Seventies | Bar de L’Autre Lieu Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin