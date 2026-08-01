Concert Groupe Vocal SCHNOCKS Boulangerie Côté Pain Montmelard

Informations pratiques

Montmelard

Concert Groupe Vocal SCHNOCKS

Boulangerie Côté Pain 3904 route de Dompierre Montmelard Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Le groupe vocal du Petit Chêne Théâtre de Cluny s’appelle SCHNOCKS . Il s’agit d’une bande d’environ 15 joyeux drilles se retrouvant 1 samedi matin sur 2 de 10h à 12h dans la salle du Petit Chêne pour mettre au point quelques titres originaux, dynamiques, tendres, drôles ou engagés. Cette joyeuse histoire dure depuis 8 ans environ.

Depuis cette année 2026, l’équipe met un accent sur les titres avec soliste, créant ainsi un mode plus cabaret pour ses concerts. Au nouveau répertoire, il y aura de la chanson française comme on l’aime puisqu’on retrouvera Renaud, Brassens, Ricet Barrier, on découvrira une chanson écolo de 1973 d’Anne Sylvestre, mais on aura aussi des chanteurs contemporains comme Clara Yse, Sanseverino, Zaho de Sagasan, un ovni de Brigitte Fontaine, un titre country d’Emilou Harris, une pépite d’Aurora et Pomme, une magnifique polyphonie des Crosby, Stills and Nash, un titre engagé de Mes souliers sont rouges, et une chorégraphie ma foi, pas si mal, sur un tube de Mylène. La guitare de Christophe, l’accordéon diatonique de JP et les percus d’Antone et Anne sont toujours en appui, et, bonus sur certaines dates, le fabuleux violon de Cécile vous donnera des envies de guincher. .

Boulangerie Côté Pain 3904 route de Dompierre Montmelard 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 22 82 50 le.cric@laposte.net

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English : Concert Groupe Vocal SCHNOCKS

L’événement Concert Groupe Vocal SCHNOCKS Montmelard a été mis à jour le 2026-08-11 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III