CONCERT GUANABANA Lherm

CONCERT GUANABANA

SALLE DES FÊTES Lherm Haute-Garonne

Énergie latine revisitée par un jeune

collectif de 12 musiciens du Conservatoire de Toulouse

SALLE DES FÊTES Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 02 32

English :

Latin energy revisited by a young

collective of 12 musicians from the Toulouse Conservatory

German :

Latin-Energie, neu interpretiert von einem jungen

kollektiv von 12 Musikern des Konservatoriums von Toulouse

Italiano :

L’energia latina rivisitata da un giovane

collettivo di 12 musicisti del Conservatorio di Tolosa

Espanol :

Energía latina revisitada por un joven

colectivo de 12 músicos del Conservatorio de Toulouse

