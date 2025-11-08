Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

CONCERT GUANABANA Lherm

samedi 8 novembre 2025.

SALLE DES FÊTES Lherm Haute-Garonne

Tarif : 5 EUR
Tarif de base plein tarif

21:00:00
fin : 2025-11-08

2025-11-08

Énergie latine revisitée par un jeune
collectif de 12 musiciens du Conservatoire de Toulouse
SALLE DES FÊTES Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 02 32 

English :

Latin energy revisited by a young
collective of 12 musicians from the Toulouse Conservatory

German :

Latin-Energie, neu interpretiert von einem jungen
kollektiv von 12 Musikern des Konservatoriums von Toulouse

Italiano :

L’energia latina rivisitata da un giovane
collettivo di 12 musicisti del Conservatorio di Tolosa

Espanol :

Energía latina revisitada por un joven
colectivo de 12 músicos del Conservatorio de Toulouse

mis à jour le 2025-10-29