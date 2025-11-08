CONCERT GUANABANA Lherm
CONCERT GUANABANA Lherm samedi 8 novembre 2025.
CONCERT GUANABANA
SALLE DES FÊTES Lherm Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2025-11-08 21:00:00
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Énergie latine revisitée par un jeune
collectif de 12 musiciens du Conservatoire de Toulouse
SALLE DES FÊTES Lherm 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 56 02 32
English :
Latin energy revisited by a young
collective of 12 musicians from the Toulouse Conservatory
German :
Latin-Energie, neu interpretiert von einem jungen
kollektiv von 12 Musikern des Konservatoriums von Toulouse
Italiano :
L’energia latina rivisitata da un giovane
collettivo di 12 musicisti del Conservatorio di Tolosa
Espanol :
Energía latina revisitada por un joven
colectivo de 12 músicos del Conservatorio de Toulouse
