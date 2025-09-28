Concert Manéguen Guénin

Concert Manéguen Guénin dimanche 28 septembre 2025.

Concert

Manéguen Chapelle Notre Dame de Manéguen Guénin Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28
fin : 2025-09-28

Date(s) :
2025-09-28

En attente d’informations.
Les Amis du Manéguen.   .

Manéguen Chapelle Notre Dame de Manéguen Guénin 56150 Morbihan Bretagne +33 6 99 07 17 09 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Guénin a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAUD Communauté