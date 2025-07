Concert « Guess Who » ZAC du Mont de Magny Gisors

Concert « Guess Who » ZAC du Mont de Magny Gisors samedi 2 août 2025.

Concert « Guess Who »

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors Eure

Début : 2025-08-02 20:30:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Blues Rock

Guess Who est un groupe de six musiciens qui partagent une même passion du blues rock et dont le

répertoire s’inspire notamment de Buddy Guy, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King, Ray Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa…

ZAC du Mont de Magny 15 Route de Paris Gisors 27140 Eure Normandie +33 2 32 27 59 93 lavachealunettes@brasserie-de-sutter.com

English : Concert « Guess Who »

Blues Rock

Guess Who is a group of six musicians who share a passion for blues rock and whose repertoire

buddy Guy, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King, Ray Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa?

German :

Blues Rock

Guess Who ist eine Gruppe von sechs Musikern, die eine gemeinsame Leidenschaft für den Bluesrock teilen

ihr Repertoire ist inspiriert von Buddy Guy, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King, Ray Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa?

Italiano :

Blues Rock

Gli Indovina Chi sono un gruppo di sei musicisti che condividono la passione per il blues rock e il cui repertorio è ispirato a

il loro repertorio si ispira a Buddy Guy, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King, Ray Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa?

Espanol :

Blues Rock

Guess Who es un grupo de seis músicos que comparten una pasión por el blues rock y cuyo repertorio se inspira en

su repertorio se inspira en Buddy Guy, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, BB King, Ray Charles, JJ Cale, ZZ Top, Joe Bonamassa?

L’événement Concert « Guess Who » Gisors a été mis à jour le 2025-07-23 par Vexin Normand Tourisme