Concert Guillaume Poncelet Beauvais

203 Rue de Paris Beauvais Oise

Tarif : 15 – 15 – 18

Début : 2025-10-16 20:00:00

fin : 2025-10-16

2025-10-16

Le compositeur de Gaël Faye en solo !

Aussi talentueux qu’aventureux, le pianiste et trompettiste Guillaume Poncelet évolue dans un univers sonore hybride. Le piano droit est l’instrument de ses premières compositions.

Collaborant avec de nombreux artistes, tels que Gaël Faye, Ben Mazué ou encore Grand Corps Malade, il explore cette fois-ci, en solo au piano, la sphère d’une musique néo-classique minimaliste et moderne. Compositeur pour le cinéma, il est aussi co-auteur de la bande originale de Razzia, film de Nabil Ayouch et du premier long-métrage de François Uzan, On sourit pour la photo, sorti en salles en mai 2022.

Avec l’album Durango, il revient au piano droit, son instrument de prédilection. Entre jazz et classique, il ne choisit pas mais expérimente la sphère d’une musique aux nuances profondes et subtiles, et bouscule les codes. Il dessine des paysages à travers des textures musicales feutrées. Il nous transporte dans des moments tour à tour traversés d’une sérénité enveloppante ou d’une énergie communicative.

Certains d’entre vous ont eu l’occasion de le voir sur la Scène de l’Ouvre-Boîte en 2018 lors du concert de Gaël Faye, le voici de retour à Beauvais seul en scène, à l’occasion de Pianoscope !

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30. 15 .

203 Rue de Paris Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 30 80 asca@asca-asso.com

