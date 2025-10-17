Concert Guillo, à la Pie René La Pie René Morlanne

La Pie René 4350 Route d’Arthez Morlanne Pyrénées-Atlantiques

1h20 de pur bonheur acoustique un show à la fois intime, drôle et plein d’énergie, mené par un artiste qui respire la sincérité. Guillo, coup de cœur de l’Académie Charles Cros, nous raconte sa vie d’artiste, de pote, de papa… avec ses influences pop-folk et une pointe de Francis Cabrel (eh oui, le fil rouge). Un auteur folk la plume affûtée ! .

La Pie René 4350 Route d’Arthez Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 96 73

