Concert « Guimbal » au Cirque du désastre

Sévérac d’Aveyron Aveyron

Début : Samedi 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

Venez écouter Guimbal, one-man-band suspendu au cirque du désastre.

Le vendredi 19 septembre à 22h, rendez-vous au Cirque du désastre installé Place de la petite vitesse. Découvrez ce musicien et grimpeur d’arbres, il tisse une mosaïque sonore suspendue entre ciel et terre, où se mêlent blues rugueux, rock organique, folk nomade, influences indiennes et réminiscences celtiques. .

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 78 73 animation.frseverac@gmail.com

English :

Come and listen to Guimbal, a one-man-band suspended in the circus of disaster.

German :

Hören Sie sich Guimbal an, eine One-Man-Band, die im Zirkus der Katastrophe hängt.

Italiano :

Venite ad ascoltare Guimbal, una one-man-band sospesa nel circo del disastro.

Espanol :

Venga a escuchar a Guimbal, un hombre orquesta suspendido en el circo del desastre.

L’événement Concert « Guimbal » au Cirque du désastre Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)