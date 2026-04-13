Concert : guinguette jazz, soul, swing par le quartet d’Hélène Makki, Musée industriel de la Corderie Vallois, Notre-Dame-de-Bondeville

Concert : guinguette jazz, soul, swing par le quartet d’Hélène Makki Samedi 23 mai, 20h15 Musée industriel de la Corderie Vallois Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Quand la musique et le textile s’en mêlent !

Hélène Makki et ses musiciens vous attendent au bord du cailly avec des lumières tamisées et avec du jazz qui swingue des années 20 aux années 50.

Musée industriel de la Corderie Vallois 185 Route de Dieppe, 76960 Notre-Dame-de-Bondeville, France Notre-Dame-de-Bondeville 76960 Seine-Maritime Normandie 0235743535 https://corderievallois.fr Musée de site, archéologique, en mouvement, témoignage unique de l’évolution des activités liées aux techniques hydrauliques dans la vallée du Cailly du XVe au XIXe siècles. Les bâtiments de la corderie et le système hydraulique avec la roue à aube sont aujourd’hui exceptionnellement conservés. Les machines ont été rénovées et font la démonstration de leurs fonctions pour le plus grand plaisir des visiteurs. Transports en commun : T2 Arrêt Mairie Victor Schoelcher (800 m) ou F4 Arrêt Musée de la Corderie

Quand la musique et le textile s’en mêlent !

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