Concert Guitar Bar ZA Avenue de Salm Senones

Concert Guitar Bar ZA Avenue de Salm Senones vendredi 22 août 2025.

Concert Guitar Bar

ZA Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-22 20:00:00

fin : 2025-08-22 22:00:00

Date(s) :

2025-08-22

Concert à l’opercule venez passer un moment chaleureux autour d’un verre de bière avec modération bien sûr !

Restauration sur place. Entrée gratuite.Tout public

0 .

ZA Avenue de Salm Brasserie Opercule Senones 88210 Vosges Grand Est +33 7 52 05 22 08

English :

Come and enjoy a glass of beer in moderation!

Catering on site. Free admission.

German :

Konzert im Operculum Kommen Sie und verbringen Sie einen gemütlichen Moment bei einem Glas Bier, natürlich in Maßen!

Verpflegung vor Ort. Eintritt frei.

Italiano :

Venite a gustare un bicchiere di birra con moderazione!

Ristorazione in loco. Ingresso libero.

Espanol :

Venga y disfrute de un vaso de cerveza con moderación

Servicio de catering in situ. Entrada gratuita.

L’événement Concert Guitar Bar Senones a été mis à jour le 2025-08-06 par OT SAINT DIE DES VOSGES