Concert Guitar Legends One man Band by Rudy Roberts La Roche Teloché

Concert Guitar Legends One man Band by Rudy Roberts
La Roche La Citadelle des Anges Teloché Sarthe
Tarif : 30 EUR
Date et horaire :
Début : 2026-03-14 21:00:00
fin : 2026-03-14 22:30:00
Date(s) :
2026-03-14 2026-03-15
Concert Guitar Legends by Rudy Roberts, le samedi 14 mars mars à 21h et le dimanche 15 mars à 17h. Restauration sur place à partir de 19h30 le samedi soir sur réservation.
Rudy ROBERTS vous propose, en concert solo, les répertoires d’Artistes iconiques tels que PINK FLOYD, DIRE STRAITS, HENDRIX, VAN HALEN, CLAPTON, … re-visités et illuminés par la virtuosité d’un des meilleurs six-cordistes de sa génération.
Rudy ROBERTS explore à l’infini le patrimoine musical commun, en y apportant sa sensibilité, ses couleurs personnelles ainsi que sa généreuse interprétation. Electrisante, la relation interactive qu’il entretient avec son auditoire est tout à la fois une expérience unique et enchantée.
Avec plus de 1 000 000 de spectateurs avec STARMANIA, des pays visités dans le monde entier en accompagnant Le CIRQUE DU SOLEIL, Rudy ROBERTS aura participé au travers des années à des dizaines de collaborations artistiques, tant avec des musiciens de renommée mondiale (Stu HAMM, Bruno PELLETIER, Jannick TOP, Jonathan MOVER, que de purs amateurs , le tout, toujours avec plaisir et bonheur.
Restauration possible dès 19h30 le samedi soir.
Buvette sur place .
La Roche La Citadelle des Anges Teloché 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 7 61 44 85 84 contact@lacitadelledesanges.fr
English :
Concert Guitar Legends by Rudy Roberts, Saturday March 14 at 9pm and Sunday March 15 at 5pm. On-site catering from 7.30pm on Saturday evening, by prior arrangement.
