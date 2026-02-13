Concert guitare avec Caillou au jardin des ZAMY, Feuquières, 10 avril, Le jardin des ZAMY, Feuquières-en-Vimeu

Concert guitare avec Caillou au jardin des ZAMY, Feuquières, 10 avril Vendredi 10 avril, 19h30 Le jardin des ZAMY Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T19:30:00+02:00 – 2026-04-10T21:30:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019bd76b-f703-70be-9675-72b84fe39442 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Envie d’une soirée musicale unique ? Rendez-vous au jardin des ZAMY pour un concert guitare chez l’habitant à Feuquières. Caillou guitare vous invite à découvrir ses créations inspirées par la nature et ses aventures à vélo. Laissez-vous envoûter par la magie d’une musique instrumentale, bercé par le cadre champêtre de la campagne picarde. Une occasion rare de vivre un moment de partage et de convivialité en petit comité. Odile vous ouvre les portes de son jardin pour une expérience musicale à taille humaine. 10 avril 2026 Le jardin des ZAMY, Feuquières-en-Vimeu ️ Prix libre, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019bd76b-f703-70be-9675-72b84fe39442

