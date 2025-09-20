Concert guitare classique Église Saint-Martin La Croix-du-Perche

Concert guitare classique Église Saint-Martin La Croix-du-Perche samedi 20 septembre 2025.

Concert guitare classique Samedi 20 septembre, 18h00 Église Saint-Martin Eure-et-Loir

au chapeau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Concert de guitare classique. Le Duo Amanecer interprétera des compositions de Maximo Diego Pujol, d’Astor Piazzolla ou encore d’Adrien Politi.

Collation sur place

Église Saint-Martin 28480 La Croix-du-Perche La Croix-du-Perche 28480 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 29 59 85 http://www.lacroixduperche.fr A l’origine, chapelle d’un prieuré fondé par les moines de Saint-Bernard de Thiron au XIIe siècle, devenue église paroissiale à la fin du XVIe siècle. La richesse de cette église est sa voûte unique à charpente apparente au décor entièrement peint datée de 1537 : sculptures, voûte comprenant 118 panneaux peints (têtes humaines, saints et martyres, personnages en bustes, fleurs…). Retable du XVIIIe siècle. L’église est classée Monument historique depuis 1934. Elle a été restaurée en 2003 grâce à l’association pour la restauration de l’église.

patrimoine.stmartin.28@outlook.fr