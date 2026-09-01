Concert guitare classique Saint-Amour
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Amour
Informations pratiques
Saint-Amour
Concert guitare classique
La Chevalerie Saint-Amour Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Les Heures Joyeuses vous proposent un concert de guitare classique . Sur scène, pour cette soirée, Emmanuel Rossfelder.
Billetterie et buvette sur place
Tarif 15 € gratuit pour les moins de 12 ans
Contact Françoise Jacquemin au 06 12 31 46 04 .
La Chevalerie Saint-Amour 39160 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 48 76 69 lescoeursjoyeux39@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Concert guitare classique
L’événement Concert guitare classique Saint-Amour a été mis à jour le 2026-08-27 par OFFICE DE TOURISME PORTE DU JURA
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