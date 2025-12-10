Concert Guitare de Noël Paray-le-Monial

Concert Guitare de Noël

Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-19

2025-12-19

La belle vous prépare un petit instant féérique avec les jeunes élèves de la classe de guitare.Entrée libre, durée 45 minutes .

Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr

English : Concert Guitare de Noël

