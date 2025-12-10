Concert Guitare de Noël Paray-le-Monial
Concert Guitare de Noël Paray-le-Monial vendredi 19 décembre 2025.
Concert Guitare de Noël
Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
La belle vous prépare un petit instant féérique avec les jeunes élèves de la classe de guitare.Entrée libre, durée 45 minutes .
Conservatoire Jean Piret, 24 rue Desrichard Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 38 44 secretariat.conservatoire@legrandcharolais.fr
English : Concert Guitare de Noël
L’événement Concert Guitare de Noël Paray-le-Monial a été mis à jour le 2025-12-08 par DIGOIN │ Office de Tourisme Le Grand Charolais │ Cat.III