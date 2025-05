CONCERT GUITARE ET BATTERIE EDMLOZÈRE – Langogne, 18 juin 2025 07:00, Langogne.

Lozère

CONCERT GUITARE ET BATTERIE EDMLOZÈRE 11 bd De Gaulle Langogne Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-18

fin : 2025-06-18

Date(s) :

2025-06-18

Les élèves de l’École Départementale de Musique de Lozère (EDML) viennent faire leurs premiers concerts à la médiathèque !

Concert des élèves de guitare et batterie.

A 18h, Stanislas Pierrel professeur de guitare présente 12 élèves guitares, Adrian Martinez présente 7 élèves batterie.

A 19h, l’atelier collectif présente les morceaux travaillés au cours de l’année.

Jouer devant un public est toujours quelque chose d’impressionnant ! C’est aussi un formidable outil pédagogique, car l’élève doit bien se préparer pour surmonter le trac et sortir de sa zone de confort.

Le partage de sa passion musicale avec les spectateurs, est une formidable récompense et c’est cette dernière qui restera comme émotion finale.

L’atelier collectif est composé de deux batteurs, une bassiste, un guitariste, deux claviers, une chanteuse, et un chanteur.

11 bd De Gaulle

Langogne 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 65 13 38 biblio.langogne@gmail.com

English :

Students from the École Départementale de Musique de Lozère (EDML) give their first concerts at the mediatheque!

Concert by guitar and drum students.

At 6pm, guitar teacher Stanislas Pierrel presents 12 guitar students, Adrian Martinez presents 7 drum students.

At 7 p.m., the collective workshop presents the pieces worked on over the year.

German :

Die Schüler der École Départementale de Musique de Lozère (EDML) kommen für ihre ersten Konzerte in die Mediathek!

Konzert der Gitarren- und Schlagzeugschüler.

Um 18 Uhr stellt Stanislas Pierrel, Gitarrenlehrer, 12 Gitarrenschüler vor, Adrian Martinez präsentiert 7 Schlagzeugschüler.

Um 19 Uhr präsentiert das Atelierkollektiv die im Laufe des Jahres erarbeiteten Stücke.

Italiano :

Gli studenti dell’École Départementale de Musique de Lozère (EDML) tengono i loro primi concerti alla biblioteca multimediale!

Concerto degli studenti di chitarra e batteria.

Alle 18, l’insegnante di chitarra Stanislas Pierrel presenta 12 studenti di chitarra, mentre Adrian Martinez presenta 7 studenti di batteria.

Alle 19.00, il laboratorio di gruppo presenta i brani su cui hanno lavorato durante l’anno.

Espanol :

Los alumnos de la École Départementale de Musique de Lozère (EDML) dan sus primeros conciertos en la biblioteca multimedia

Concierto de los alumnos de guitarra y batería

A las 18 h, el profesor de guitarra Stanislas Pierrel presenta a 12 alumnos de guitarra, mientras que Adrián Martínez presenta a 7 alumnos de batería.

A las 19:00 h, el grupo taller presenta las piezas que han ido trabajando a lo largo del año.

