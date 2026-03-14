Concert guitare et chant musique d’Argentine rue du Haut de Chaumont Mirecourt

Concert guitare et chant musique d’Argentine

rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 18:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Concert guitare et chant musique d’Argentine.

Le duo formé par Mirta Alvarez (guitare et voix) et Luis Soria (guitare) propose un voyage musical qui nous invite à parcourir les différents paysages sonores de la musique argentine, de l’intimité du tango et de la milonga à la profondeur de la zamba, des vals criollo et d’autres rythmes folkloriques urbains et ruraux. Dialogue et paysages avec la musique argentine est une rencontre entre deux guitares qui dialoguent, s’entrelacent et se complètent, accompagnant la voix de Mirta Alvarez avec subtilité, respect et émotion.

Participation au chapeau.Tout public

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rue du Haut de Chaumont Chapelle de la Oultre Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 6 15 02 82 24

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English :

Guitar and vocals concert music from Argentina.

The duo formed by Mirta Alvarez (guitar and vocals) and Luis Soria (guitar) propose a musical journey that invites us to explore the different soundscapes of Argentine music, from the intimacy of tango and milonga to the depth of zamba, vals criollo and other urban and rural folk rhythms. Dialogue et paysages avec la musique argentine is an encounter between two guitars that dialogue, intertwine and complement each other, accompanying Mirta Alvarez’s voice with subtlety, respect and emotion.

Participation by hat.

L’événement Concert guitare et chant musique d’Argentine Mirecourt a été mis à jour le 2026-03-14 par OT MIRECOURT