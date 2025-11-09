Concert Guitares sud-américaines

1 Rue des Chanoines Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-09

Le MokaDuo en concert au Temple de Guebwiller deux guitares, une ambiance douce et poétique pour un moment musical hors du temps. Dimanche 9 novembre à 17h entrée libre, plateau.

Le temple de Guebwiller vibrera au rythme des sonorités cubaines d’Eduardo Martín et de l’univers brésilien d’Egberto Gismonti lors du concert de Mokaduo.

Un dialogue complice entre les cordes, où se mêlent nuances subtiles et rythmes vibrants des musiques d’Amérique latine. Au creux de l’automne, nul doute qu’un tel concert réchauffera les esprits et les corps autant que les cœurs. 0 .

English :

Le MokaDuo in concert at the Temple de Guebwiller: two guitars, a soft, poetic atmosphere for a musical moment out of time. Sunday, November 9, 5pm ? free admission.

German :

Das MokaDuo in einem Konzert im Tempel von Guebwiller: zwei Gitarren, eine sanfte und poetische Atmosphäre für einen zeitlosen musikalischen Moment. Sonntag, 9. November um 17 Uhr ? freier Eintritt, Bühne.

Italiano :

Il MokaDuo in concerto al Temple de Guebwiller: due chitarre, un’atmosfera morbida e poetica per un momento musicale fuori dal tempo. Domenica 9 novembre alle ore 17.00? Ingresso libero, set.

Espanol :

El MokaDuo en concierto en el Temple de Guebwiller: dos guitarras, una atmósfera suave y poética para un momento musical fuera del tiempo. Domingo 9 de noviembre a las 17:00 € entrada gratuita, set.

L’événement Concert Guitares sud-américaines Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller