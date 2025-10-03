Concert Guiz chanteur de Tryo TARBES Tarbes

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-03 21:00:00

fin : 2025-10-03

Co-fondateur de Tryo et plume derrière des titres emblématiques comme l’Hymne de nos campagnes ou La main verte, Guiz se lance pour la première fois en solo avec Utopia, un album profondément personnel et engagé.

Il y célèbre la beauté de la vie, l’urgence de l’union dans nos différences, et les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité.

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 communication@lagespe.com

English :

Co-founder of Tryo and the pen behind such iconic songs as Hymne de nos campagnes and La main verte, Guiz goes solo for the first time with Utopia, a deeply personal and committed album.

In it, he celebrates the beauty of life, the urgent need to unite our differences, and the values of liberty, equality and fraternity.

German :

Guiz, Mitbegründer von Tryo und Schreiber hinter emblematischen Titeln wie der Hymne de nos campagnes oder La main verte, wagt sich mit Utopia, einem zutiefst persönlichen und engagierten Album, zum ersten Mal auf Solopfade.

Er feiert darin die Schönheit des Lebens, die Dringlichkeit, unsere Unterschiede zu vereinen, und die Werte von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.

Italiano :

Cofondatore di Tryo e penna di canzoni iconiche come Hymne de nos campagnes e La main verte, Guiz si presenta per la prima volta da solo con Utopia, un album profondamente personale e impegnato.

Il disco celebra la bellezza della vita, l’urgente necessità di unire le nostre differenze e i valori di libertà, uguaglianza e fratellanza.

Espanol :

Cofundador de Tryo y autor de canciones emblemáticas como Hymne de nos campagnes y La main verte, Guiz se lanza en solitario por primera vez con Utopia, un álbum profundamente personal y comprometido.

Celebra la belleza de la vida, la urgente necesidad de unir nuestras diferencias y los valores de libertad, igualdad y fraternidad.

