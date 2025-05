Concert guLdeboA – Paluel, 28 mai 2025 20:00, Paluel.

Seine-Maritime

Concert guLdeboA 24 Chemin des Falaises Paluel Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-28 20:00:00

fin : 2025-05-28

Date(s) :

2025-05-28

Concert avec le quatuor

– Gul chant, guitrare et piano

-Manuel Decocq au violon

– Marc Heullant batterie et percussion

-James Traesure contrebasse

– Adrien Pinet au son

Au Clos des Fées à Paluel Gratuit sur réservation –

24 Chemin des Falaises

Paluel 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 99 25 46 reservations.closdesfees@mairie-paluel.fr

English : Concert guLdeboA

Concert with the quartet

– Gul: vocals, guitrare and piano

-Manuel Decocq on violin

– Marc Heullant drums and percussion

-James Traesure double bass

– Adrien Pinet on sound

At Clos des Fées, Paluel Free with reservation –

German :

Konzert mit dem Quartett

– Gul: Gesang, Gitarre und Klavier

-Manuel Decocq Geige

– Marc Heullant Schlagzeug und Percussion

-James Traesure Kontrabass

– Adrien Pinet am Ton

Au Clos des Fées in Paluel Kostenlos mit Reservierung –

Italiano :

Concerto con il quartetto

– Gul: voce, chitarra e pianoforte

-Manuel Decocq al violino

– Marc Heullant batteria e percussioni

-James Traesure al contrabbasso

– Adrien Pinet al suono

Presso il Clos des Fées di Paluel Gratuito su prenotazione

Espanol :

Concierto con el cuarteto

– Gul: voz, guitarra y piano

-Manuel Decocq al violín

– Marc Heullant batería y percusión

-James Traesure al contrabajo

– Adrien Pinet al sonido

En el Clos des Fées de Paluel Gratis previa reserva –

