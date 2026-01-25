Concert Gus entre souffle et cordes

En l’église ESCOTS Escots Hautes-Pyrénées

Concert du duo accordéon et contrebasse Gus en l’église d’Escots, suivi d’un goûter.

Entrée 10€, places limitées. Enfant moins de 12 ans gratuit. Paiement sur place, pas de carte bleue.

Réservation au 06 22 01 29 86 ou 06 72 81 56 55

+33 6 22 01 29 86

English :

Concert by accordion and double bass duo Gus in Escots church, followed by a snack.

Admission 10? Children under 12 free. Payment on site, no credit cards.

Reservations on 06 22 01 29 86 or 06 72 81 56 55

