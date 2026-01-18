CONCERT GWENDOLINE + IT WAS ME Montpellier

CONCERT GWENDOLINE + IT WAS ME

20 Rue de Verdun Montpellier Hérault

Tarif : 17.8 – 17.8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Gwendoline débarque sur scène avec une cold-wave brute et sans filtre, où tout se joue dans l’urgence et l’énergie.

En live, le duo brestois transforme ses textes crus et son sens de la formule en décharges frontales, entre tension, ferveur collective et lâcher-prise total.

Guest It Was Me

Sur réservation .

20 Rue de Verdun Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Gwendoline take to the stage with their raw, unfiltered cold-wave, where everything is played out with urgency and energy.

Live, the duo from Brest transform their raw lyrics and sense of formula into frontal discharges, between tension, collective fervor and total release.

