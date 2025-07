Concert Gypsy Groovin Trio Sancerre

Concert Gypsy Groovin Trio Sancerre samedi 26 juillet 2025.

Concert Gypsy Groovin Trio

Sancerre Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-26 20:30:00

fin : 2025-07-26

Date(s) :

2025-07-26

Venez nombreux swinger au son du jazz manouche de « Gypsy Groovin Trio ».

Le trio est composé de Patrice JOUANNET, Jean CHAPELLE à la guitare et Michel BILLON à la

contrebasse , trois musiciens de la région habitués à la scène et à l’improvisation .

Amoureux de la musique de Django Reinhardt et du répertoire jazz manouche , le trio a acquis une grande maîtrise de cette musique à travers de nombreux concerts.

Des cordes méchamment aiguisées , une visite des contrées du swing de Django qui vous fera taper du pied. .

Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 70 78 74 77

English :

Swing by the Gypsy Groovin Trio’s gypsy jazz.

German :

Kommen Sie zahlreich und swingen Sie zum Gypsy-Jazz des « Gypsy Groovin Trio ».

Italiano :

Venite a ballare il gypsy jazz del Gypsy Groovin Trio.

Espanol :

Ven a bailar al ritmo del jazz gitano del Gypsy Groovin Trio.

L’événement Concert Gypsy Groovin Trio Sancerre a été mis à jour le 2025-07-22 par Office de tourisme du Grand Sancerrois