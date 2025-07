Concert | Gypsy Night Dan Martin’s Eymet

Concert | Gypsy Night Dan Martin’s Eymet vendredi 25 juillet 2025.

Concert | Gypsy Night

Dan Martin’s 29 Place Gambetta Eymet Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

Date(s) :

2025-07-25

Découvrez l’univers envoûtant de Arena Negra Trio, un groupe de musique mêlant gypsy, rumba et flamenco.

Venez partager un moment convivial et festif en leur compagnie ; attention, il sera impossible de retenir vos envies de danser aux sons de leurs voix et instruments ! .

Dan Martin’s 29 Place Gambetta Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 36 73 ashley@danmartinscafe.com

English : Concert | Gypsy Night

German : Concert | Gypsy Night

Italiano :

Espanol : Concert | Gypsy Night

L’événement Concert | Gypsy Night Eymet a été mis à jour le 2025-07-18 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides