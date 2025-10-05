Concert Gyptis Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur Aix-en-Provence

Concert Gyptis Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur Aix-en-Provence dimanche 5 octobre 2025.

Concert Gyptis

Dimanche 5 octobre 2025 de 18h à 20h. Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – EUR

Début : 2025-10-05 18:00:00

fin : 2025-10-05 20:00:00

2025-10-05

GYPTIS rend « GLOIRE » à PUCCINI.. L’ensemble Gyptis sous la direction Bénédicte Pereira vous propose de venir découvrir la « MESSA di GLORIA » œuvre de jeunesse du célèbre Puccini.

Ce concert présente une version inédite de cette œuvre arrangée pour deux accordéons offrant une richesse sonore proche de celle d’un orchestre symphonique. .

Chapelle des Jésuites Lycée du Sacré Coeur 22 rue Lacépède Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 30 64 44 65 patrick.martigny@gmail.com

English :

GYPTIS pays « GLORY » to PUCCINI… The Gyptis ensemble, conducted by Bénédicte Pereira, invites you to discover « MESSA di GLORIA », an early work by the famous Puccini.

German :

GYPTIS macht PUCCINI « GLOIRE »… Das Ensemble Gyptis unter der Leitung von Bénédicte Pereira lädt Sie ein, das Jugendwerk « MESSA di GLORIA » des berühmten Puccini zu entdecken.

Italiano :

GYPTIS regala « GLORIA » a PUCCINI… L’ensemble Gyptis, diretto da Bénédicte Pereira, vi invita a scoprire « MESSA di GLORIA », opera giovanile del celebre Puccini.

Espanol :

GYPTIS da « GLORIA » a PUCCINI… El conjunto Gyptis, dirigido por Bénédicte Pereira, le invita a descubrir « MESSA di GLORIA », una obra temprana del célebre Puccini.

