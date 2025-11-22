Concert H JeuneCrack + Infinit’ + Spitch [ Release Party ] BAM Metz

Concert H JeuneCrack + Infinit’ + Spitch [ Release Party ]

BAM 20 boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

18

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

H JeuneCrack continue de tracer sa route.

En 2025, il dévoile 1er Mouvement, premier chapitre d’une nouvelle trilogie.

Le rappeur s’est illustré sur scène avec plusieurs dates en France.

Sa performance live était accompagnée de sa machine Opale , une installation visuelle et sonore mêlant projections, jeux de lumière et éléments sonores.

Extension de son imaginaire, Opale plonge le public dans une expérience immersive.

En parallèle, ses collaborations avec Mairo sur l’EP La Solution et avec Hologram Lo’ sur La Pieuvre ont été saluées par la critique.

Deux projets complémentaires qui ont consolidé son statut dans le paysage du rap francophone.

Toujours très actif, H JeuneCrack poursuit sa tournée et sera à la BAM pour une performance unique, à l’image de son univers.Tout public

18 .

BAM 20 boulevard d’Alsace Metz 57070 Moselle Grand Est

English :

H JeuneCrack continues to chart its course.

In 2025, he unveils 1er Mouvement, the first chapter of a new trilogy.

The rapper has been busy on stage, with several dates in France.

His live performance was accompanied by his Opale machine, a visual and sound installation combining projections, light effects and sound elements.

An extension of his imagination, Opale plunges the audience into an immersive experience.

In parallel, his collaborations with Mairo on the La Solution EP and with Hologram Lo? on La Pieuvre have been hailed by the critics.

Two complementary projects that have consolidated his status on the French rap scene.

Still very active, H JeuneCrack continues his tour and will be at BAM for a unique performance, in the image of his universe.

German :

H JeuneCrack zieht weiter seine Bahn.

Im Jahr 2025 enthüllt er 1er Mouvement, das erste Kapitel einer neuen Trilogie.

Der Rapper hat sich auf der Bühne mit mehreren Terminen in Frankreich hervorgetan.

Seine Live-Performance wurde von seiner Maschine Opale begleitet, einer visuellen und akustischen Installation, die Projektionen, Lichtspiele und Klangelemente miteinander verbindet.

Opale ist eine Erweiterung seiner Vorstellungswelt und lässt das Publikum in eine immersive Erfahrung eintauchen.

Auch seine Zusammenarbeit mit Mairo auf der EP La Solution und mit Hologram Lo? auf La Pieuvre wurde von der Kritik gelobt.

Zwei sich ergänzende Projekte, die seinen Status in der frankophonen Rap-Landschaft gefestigt haben.

H JeuneCrack, der immer noch sehr aktiv ist, setzt seine Tournee fort und wird in der BAM für eine einzigartige Performance sorgen, die seinem Universum entspricht.

Italiano :

H JeuneCrack continua a tracciare il suo percorso.

Nel 2025 ha presentato 1er Mouvement, il primo capitolo di una nuova trilogia.

Il rapper si è fatto conoscere sul palco, con diverse date in Francia.

Le sue performance dal vivo sono state accompagnate dalla macchina Opale , un’installazione visiva e sonora che combina proiezioni, effetti di luce ed elementi sonori.

Estensione della sua immaginazione, Opale immerge il pubblico in un’esperienza immersiva.

Allo stesso tempo, le sue collaborazioni con Mairo per l’EP La Solution e con Hologram Lo? per La Pieuvre sono state acclamate dalla critica.

Due progetti complementari che hanno consolidato il suo status sulla scena rap francese.

Ancora molto attivo, H JeuneCrack continua il suo tour e sarà al BAM per una performance unica che riflette il suo mondo.

Espanol :

H JeuneCrack sigue trazando su rumbo.

En 2025 presentó 1er Mouvement, el primer capítulo de una nueva trilogía.

El rapero se dio a conocer en los escenarios, con varias fechas en Francia.

Su actuación en directo estuvo acompañada de su máquina Opale , una instalación visual y sonora que combina proyecciones, efectos de luz y elementos sonoros.

Extensión de su imaginación, Opale sumerge al público en una experiencia inmersiva.

Al mismo tiempo, sus colaboraciones con Mairo en el EP La Solution y con Hologram Lo? en La Pieuvre han sido aclamadas por la crítica.

Dos proyectos complementarios que han consolidado su estatus en la escena del rap francés.

Todavía muy activo, H JeuneCrack prosigue su gira y estará en el BAM para una actuación única que refleja su universo.

L’événement Concert H JeuneCrack + Infinit’ + Spitch [ Release Party ] Metz a été mis à jour le 2025-10-24 par AGENCE INSPIRE METZ