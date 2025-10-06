Concert Haendel Conservatoire

12 place de l’Étape au Vin Chartres Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-04-09 20:00:00

fin : 2026-04-09 21:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Grand chœur et ensemble instrumental. Un spectacle ambitieux dans la superbe église Saint Aignan.

Ces deux œuvres emblématiques du compositeur Allemand, grandes fresques musicales et jubilatoires, seront présentées dans un même programme, dans une mise en perspective du style si personnel et grandiose de Haëndel. .

12 place de l’Étape au Vin Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

Grand ch?ur and instrumental ensemble. An ambitious show in the superb Saint Aignan church.

German :

Großer Chor und Instrumentalensemble. Eine anspruchsvolle Aufführung in der wunderschönen Kirche Saint Aignan.

Italiano :

Grande coro e ensemble strumentale. Uno spettacolo ambizioso nella superba chiesa di Saint Aignan.

Espanol :

Gran coro y conjunto instrumental. Un ambicioso espectáculo en la soberbia iglesia de Saint Aignan.

L’événement Concert Haendel Conservatoire Chartres a été mis à jour le 2025-10-07 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES