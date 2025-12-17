[Concert] Haendel le messie Eglise Saint Jacques Dieppe

[Concert] Haendel le messie

Eglise Saint Jacques / 10 Rue Sainte-Catherine Dieppe Seine-Maritime

Tarif :

Date :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Un grand moment de musique classique vous attend à l’église Saint-Jacques de Dieppe, avec l’interprétation du célèbre Messie de Haendel.

Ce concert réunira le Groupe Vocal Arthur Honegger et l’Orchestre André Caplet, accompagnés de solistes, sous la direction de Jean Legoupil et Évangélina de Saint-Maurice.

Une œuvre majeure du répertoire, portée par chœurs, orchestre et solistes, dans le cadre remarquable de l’église Saint-Jacques. .

English : [Concert] Haendel le messie

