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Concert Halim corto & Lucyl Cruz Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel

Concert Halim corto & Lucyl Cruz Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Lieu-dit Les 3 curés

Adresse : La Récré des 3 Curés

Ville : 29290 Milizac-Guipronvel

Département : Finistère

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Milizac-Guipronvel

Concert Halim corto & Lucyl Cruz

Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16

Date(s) :
2026-07-16

Auteur compositeur interprète, artiste touchant à la fois romantique, engagé, militant, festif dans sa musique comme dans sa vie. Le chanteur invite Lucyl Cruz, candidate de The Voice.   .

Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59 

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English :

L’événement Concert Halim corto & Lucyl Cruz Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT IROISE BRETAGNE

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