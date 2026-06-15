Concert Halim corto & Lucyl Cruz Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel
Concert Halim corto & Lucyl Cruz Lieu-dit Les 3 curés Milizac-Guipronvel jeudi 16 juillet 2026.
Milizac-Guipronvel
Concert Halim corto & Lucyl Cruz
Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 21:00:00
fin : 2026-07-16
Date(s) :
2026-07-16
Auteur compositeur interprète, artiste touchant à la fois romantique, engagé, militant, festif dans sa musique comme dans sa vie. Le chanteur invite Lucyl Cruz, candidate de The Voice. .
Lieu-dit Les 3 curés La Récré des 3 Curés Milizac-Guipronvel 29290 Finistère Bretagne +33 2 98 07 95 59
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English :
L’événement Concert Halim corto & Lucyl Cruz Milizac-Guipronvel a été mis à jour le 2026-06-15 par OT IROISE BRETAGNE