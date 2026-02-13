Concert, Halle aux Grains, Toulouse

Concert Dimanche 12 avril, 17h00 Halle aux Grains Haute-Garonne

Entrée gratuite sur réservation

RÉSERVATION : À partir de lundi 9 mars 2026, 12h

https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/

Concert Orchestre symphonique A du Conservatoire, Chœurs et Solistes

Christophe Millet, direction

PROGRAMME :

Anton Dvořák, Stabat Mater

DISTRIBUTION :

– Chœurs du Conservatoire de Toulouse :

Ensemble vocal (Rolandas Muleika, direction) et Chœur Voci Nobili (Delphine Armand, direction)

– Ensemble Nota Bene (Delphine Armand, direction)

– Choeur du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (Rolandas Muleika, direction)

– Solistes :

Camila Aparicio, soprano

Cristelle Gouffé, mezzo

Arthur Pérot, ténor

Julien Véronèse, basse

Halle aux Grains 1 place Dupuy 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

