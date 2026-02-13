Concert, Halle aux Grains, Toulouse
Concert, Halle aux Grains, Toulouse dimanche 12 avril 2026.
Concert Dimanche 12 avril, 17h00 Halle aux Grains Haute-Garonne
Entrée gratuite sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T17:00:00+02:00 – 2026-04-12T19:00:00+02:00
RÉSERVATION : À partir de lundi 9 mars 2026, 12h
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
Concert Orchestre symphonique A du Conservatoire, Chœurs et Solistes
Christophe Millet, direction
PROGRAMME :
Anton Dvořák, Stabat Mater
DISTRIBUTION :
– Chœurs du Conservatoire de Toulouse :
Ensemble vocal (Rolandas Muleika, direction) et Chœur Voci Nobili (Delphine Armand, direction)
– Ensemble Nota Bene (Delphine Armand, direction)
– Choeur du Conservatoire à rayonnement départemental de l’Aveyron (Rolandas Muleika, direction)
– Solistes :
Camila Aparicio, soprano
Cristelle Gouffé, mezzo
Arthur Pérot, ténor
Julien Véronèse, basse
Halle aux Grains 1 place Dupuy 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie
Orchestre symphonique A du Conservatoire, Chœurs et Solistes
