Concert Halloween dans l’Alzire Jarnages

Concert Halloween dans l’Alzire Jarnages vendredi 31 octobre 2025.

Concert Halloween dans l’Alzire

30 Grande rue Jarnages Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Spectacle / Concert dans l’Alzire (prix libre et conscient)

– 20h-21h Sprot Dimanche [Danse Sportive et Musique Live]

– 21h-23h30 Vlad et son Karaoké Live [C’est VOUS l’artiste, et des musicien.nes vous accompagnent… en LIVE!]

Déguisements, masques et autres travestissements obligatoires !

Restauration et buvette sur place ! .

30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49

English : Concert Halloween dans l’Alzire

German : Concert Halloween dans l’Alzire

Italiano :

Espanol : Concert Halloween dans l’Alzire

L’événement Concert Halloween dans l’Alzire Jarnages a été mis à jour le 2025-09-17 par Creuse Confluence Tourisme