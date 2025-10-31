Concert Halloween dans l’Alzire Jarnages
Concert Halloween dans l’Alzire Jarnages vendredi 31 octobre 2025.
Concert Halloween dans l’Alzire
30 Grande rue Jarnages Creuse
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Spectacle / Concert dans l’Alzire (prix libre et conscient)
– 20h-21h Sprot Dimanche [Danse Sportive et Musique Live]
– 21h-23h30 Vlad et son Karaoké Live [C’est VOUS l’artiste, et des musicien.nes vous accompagnent… en LIVE!]
Déguisements, masques et autres travestissements obligatoires !
Restauration et buvette sur place ! .
30 Grande rue Jarnages 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 05 76 49
