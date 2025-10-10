CONCERT HAMAP Saint-Génis-des-Fontaines
CONCERT HAMAP Saint-Génis-des-Fontaines vendredi 10 octobre 2025.
CONCERT HAMAP
Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-10 19:00:00
fin : 2025-10-10
Date(s) :
2025-10-10
Un concert d’exception alliant émotion, talent et générosité, avec la soprano Monique Jeannest, le baryton Alain Le Brun et la pianiste Angéline Pondepeyre au profit d’une belle cause.
.
Rue de l’Église Saint-Génis-des-Fontaines 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 84 33
English :
An exceptional concert combining emotion, talent and generosity, with soprano Monique Jeannest, baritone Alain Le Brun and pianist Angéline Pondepeyre, in aid of a worthy cause.
German :
Ein außergewöhnliches Konzert, das Emotionen, Talent und Großzügigkeit vereint, mit der Sopranistin Monique Jeannest, dem Bariton Alain Le Brun und der Pianistin Angéline Pondepeyre zu Gunsten eines guten Zwecks.
Italiano :
Un concerto eccezionale che unisce emozione, talento e generosità, con il soprano Monique Jeannest, il baritono Alain Le Brun e la pianista Angéline Pondepeyre, a favore di una giusta causa.
Espanol :
Un concierto excepcional que combina emoción, talento y generosidad, con la soprano Monique Jeannest, el barítono Alain Le Brun y la pianista Angéline Pondepeyre, a beneficio de una causa benéfica.
L’événement CONCERT HAMAP Saint-Génis-des-Fontaines a été mis à jour le 2025-10-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE