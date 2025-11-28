Concert Hamza Insomnia Tour Amiens
Concert Hamza Insomnia Tour Amiens vendredi 28 novembre 2025.
Concert Hamza Insomnia Tour
Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme
Tarif : 49 – 49 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 20:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Se réinventer constamment et repousser les limites créatives c’est ainsi qu’Hamza, figure de proue du rap belge, est devenu une référence incontournable de la musique francophone. De son invitation par Drake à l’AccorHotels Arena qu’il remplira lui-même en 2023 à ses collaborations en studio avec DJ Snake, il a tracé un parcours unique. Son dernier projet, Sincèrement a été le deuxième album francophone le plus vendu en 2023. 2025 s’annonce déjà comme une année charnière, où Hamza semble prêt à redéfinir une fois de plus les codes du rap francophone.
Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com
English :
Constantly reinventing himself and pushing back creative boundaries: that’s how Hamza, a figurehead of Belgian rap, has become an essential reference in French-language music. From his invitation by Drake to the AccorHotels Arena which he will fill himself in 2023 to his studio collaborations with DJ Snake, he has charted a unique course. His latest project, Sincèrement, was the second best-selling French album of 2023. 2025 is already shaping up to be a pivotal year, when Hamza looks set to redefine the codes of French rap once again.
German :
Sich ständig neu zu erfinden und kreative Grenzen zu überschreiten: So ist Hamza, die Galionsfigur des belgischen Rap, zu einer unumgänglichen Referenz der französischsprachigen Musik geworden. Von Drakes Einladung in die AccorHotels Arena die er 2023 selbst füllen wird bis hin zu seinen Studioarbeiten mit DJ Snake hat er einen einzigartigen Weg eingeschlagen. Sein letztes Projekt, Sincèrement, war 2023 das zweitmeistverkaufte französischsprachige Album. 2025 kündigt sich bereits als ein entscheidendes Jahr an, in dem Hamza bereit scheint, die Codes des frankophonen Rap erneut neu zu definieren.
Italiano :
Reinventarsi continuamente e superare i confini creativi: è così che Hamza, figura di spicco del rap belga, è diventato una figura chiave della musica in lingua francese. Dall’invito di Drake a esibirsi all’AccorHotels Arena che riempirà lui stesso nel 2023 alle collaborazioni in studio con DJ Snake, ha tracciato un percorso unico. Il suo ultimo progetto, Sincèrement, è stato il secondo album in lingua francese più venduto del 2023. il 2025 si preannuncia già come un anno cruciale, in cui Hamza sembra destinato a ridefinire ancora una volta i codici del rap in lingua francese.
Espanol :
Reinventarse constantemente y superar los límites creativos: así es como Hamza, figura destacada del rap belga, se ha convertido en una figura clave de la música francófona. Desde que Drake le invitara a actuar en el AccorHotels Arena -que llenará él mismo en 2023- hasta sus colaboraciones en estudio con DJ Snake, ha trazado una trayectoria única. Su último proyecto, Sincèrement, fue el segundo álbum en francés más vendido de 2023. 2025 se perfila ya como un año crucial, en el que Hamza parece dispuesto a redefinir una vez más los códigos del rap francófono.
