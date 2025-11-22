Concert Händel Chorale Ensemble Beania Baignes-Sainte-Radegonde
Concert Händel Chorale Ensemble Beania Baignes-Sainte-Radegonde samedi 22 novembre 2025.
Concert Händel Chorale Ensemble Beania
Eglise Saint Etienne Baignes-Sainte-Radegonde Charente
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 20:30:00
fin : 2025-11-22 22:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Ensemble Beania (chœur de Baignes), orchestre Händel Coronation Anthems et Utrecht Te Deum, sous la direction de Karen Broughton
.
Eglise Saint Etienne Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 58 78
English : Concert Händel Chorale Ensemble Beania
Beania Ensemble (Baignes choir), Handel Coronation Anthems and Utrecht Te Deum orchestra, conducted by Karen Broughton
German : Concert Händel Chorale Ensemble Beania
Ensemble Beania (Ch?ur de Baignes), Händel-Orchester Coronation Anthems und Utrecht Te Deum, unter der Leitung von Karen Broughton
Italiano : Concert Händel Chorale Ensemble Beania
Ensemble Beania (coro Baignes), Orchestra Händel Inni dell’Incoronazione e Utrecht Te Deum, diretti da Karen Broughton
Espanol : Concert Händel Chorale Ensemble Beania
Ensemble Beania (coro Baignes), Orquesta Händel Himnos de la Coronación y Te Deum de Utrecht, dirigidos por Karen Broughton
L’événement Concert Händel Chorale Ensemble Beania Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de tourisme du Sud Charente