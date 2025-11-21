Concert Händel Chorale Ensemble Beania Montmoreau

Concert Händel Chorale Ensemble Beania

Eglise Saint Denis Montmoreau Charente

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date :

Début : 2025-11-21 20:30:00

fin : 2025-11-21 22:00:00

Date(s) :

2025-11-21

Ensemble Beania (chœur de Baignes), orchestre Händel Coronation Anthems et Utrecht Te Deum, sous la direction de Karen Broughton

Eglise Saint Denis Montmoreau 16190 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 58 78

English : Concert Händel Chorale Ensemble Beania

Beania Ensemble (Baignes choir), Handel Coronation Anthems and Utrecht Te Deum orchestra, conducted by Karen Broughton

German : Concert Händel Chorale Ensemble Beania

Ensemble Beania (Ch?ur de Baignes), Händel-Orchester Coronation Anthems und Utrecht Te Deum, unter der Leitung von Karen Broughton

Italiano : Concert Händel Chorale Ensemble Beania

Ensemble Beania (coro Baignes), Orchestra Händel Inni dell’Incoronazione e Utrecht Te Deum, diretti da Karen Broughton

Espanol : Concert Händel Chorale Ensemble Beania

Ensemble Beania (coro Baignes), Orquesta Händel Himnos de la Coronación y Te Deum de Utrecht, dirigidos por Karen Broughton

