Concert Händel par l’Ensemble Béania Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac
Concert Händel par l’Ensemble Béania Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac dimanche 23 novembre 2025.
Concert Händel par l’Ensemble Béania
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 15:30:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Ensemble Beania (chœur de Baignes) et orchestre
Händel Coronation Anthems HWV 258-261 et Utrecht Te Deum HWV 278
Direction Karen Broughton
.
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 58 78 ensemblebeania@gmail.com
English :
Ensemble Beania (Baignes choir) and orchestra
Handel Coronation Anthems HWV 258-261 and Utrecht Te Deum HWV 278
Conducted by Karen Broughton
German :
Ensemble Beania (Ch?ur de Baignes) und Orchester
Händel Coronation Anthems HWV 258-261 und Utrecht Te Deum HWV 278
Leitung Karen Broughton
Italiano :
Ensemble Beania (coro Baignes) e orchestra
Handel Inni dell’incoronazione HWV 258-261 e Utrecht Te Deum HWV 278
Diretto da Karen Broughton
Espanol :
Ensemble Beania (coro Baignes) y orquesta
Handel Himnos de la Coronación HWV 258-261 y Utrecht Te Deum HWV 278
Dirección: Karen Broughton
L’événement Concert Händel par l’Ensemble Béania Jonzac a été mis à jour le 2025-07-18 par Offices de Tourisme de Jonzac