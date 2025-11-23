Concert Händel par l’Ensemble Béania Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Jonzac

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Händel par l'Ensemble Béania

Concert Händel par l’Ensemble Béania

Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-11-23 15:30:00
2025-11-23

Ensemble Beania (chœur de Baignes) et orchestre
Händel Coronation Anthems HWV 258-261 et Utrecht Te Deum HWV 278
Direction Karen Broughton
Église Saint-Gervais et Saint-Protais de Jonzac Place de l’église Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 90 58 78  ensemblebeania@gmail.com

English :

Ensemble Beania (Baignes choir) and orchestra
Handel Coronation Anthems HWV 258-261 and Utrecht Te Deum HWV 278
Conducted by Karen Broughton

German :

Ensemble Beania (Ch?ur de Baignes) und Orchester
Händel Coronation Anthems HWV 258-261 und Utrecht Te Deum HWV 278
Leitung Karen Broughton

Italiano :

Ensemble Beania (coro Baignes) e orchestra
Handel Inni dell’incoronazione HWV 258-261 e Utrecht Te Deum HWV 278
Diretto da Karen Broughton

Espanol :

Ensemble Beania (coro Baignes) y orquesta
Handel Himnos de la Coronación HWV 258-261 y Utrecht Te Deum HWV 278
Dirección: Karen Broughton

