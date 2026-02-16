CONCERT HANDPAN Hostel le diablotin Saint-Jean-de-Fos

CONCERT HANDPAN

Hostel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Pour célébrer le premier jour du printemps, le Diablotin s’anime vendredi 20 mars à 19h30 !

Voyage musical concert Handpan

Théo, vous invite à un voyage musical accompagné de ses 2 Handpans, d’un looper (boîte à rythme), de percussions et de guimbardes. Il vous emmènera aux 4 coins de son monde avec ses rythmes et mélodies envoûtantes et apaisantes.

La richesse de son répertoire est à l’image de ses expériences de voyages, de ses rencontres, de ses diverses influences, lui conférant une profonde ouverture d’esprit et une créativité inépuisable. .

Hostel le diablotin 6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

To celebrate the first day of spring, Le Diablotin comes to life on Friday, March 20 at 7:30pm!

