Concert Hanfenklang Chez Lili Le Havre

Concert Hanfenklang Chez Lili Le Havre vendredi 4 juillet 2025.

Concert Hanfenklang

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre Seine-Maritime

Début : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

Independence Day, opération Windsor… Mais surtout début des vacances. On fête ça façon berlino-havraise avec Heiko & David aux platines, qui revisitent les classiques allemands — entre kraut, pop et beats du port.

En cuisine, Maxime dégaine le mythique sandwich Bismarck généreux, piquant, un peu teuton mais très Lili.

Hafenklang, c’est le son du port qui résonne…

Chez Lili 2 Rue des Etoupières Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 11 09

English : Concert Hanfenklang

Independence Day, Operation Windsor? But above all: the start of the vacations. We’re celebrating in true Berlin-Havarian style with Heiko & David at the turntables, revisiting German classics… between kraut, pop and harbor beats.

In the kitchen, Maxime brings out the legendary Bismarck sandwich: generous, spicy, a little Teutonic but very Lili.

Hafenklang is the sound of the harbor…

German :

Independence Day, Operation Windsor? Aber vor allem: Beginn der Ferien. Wir feiern auf Berliner Art mit Heiko & David an den Plattentellern, die deutsche Klassiker neu interpretieren ? zwischen Kraut, Pop und Hafenbeats.

In der Küche zieht Maxime das legendäre Bismarck-Sandwich heraus: großzügig, pikant, ein bisschen teutonisch, aber sehr Lili.

Hafenklang, das ist der Klang des Hafens, der widerhallt…

Italiano :

Giorno dell’Indipendenza, Operazione Windsor? Ma soprattutto: l’inizio delle vacanze. Festeggeremo in vero stile Berlino-Havaria con Heiko & David ai piatti, rivisitando i classici tedeschi con kraut, pop e ritmi portuali.

In cucina, Maxime propone il leggendario panino Bismarck: generoso, piccante, un po’ teutonico ma molto Lili.

Hafenklang è il suono del porto…

Espanol :

¿Día de la Independencia, Operación Windsor? Pero sobre todo: el comienzo de las vacaciones. Lo celebraremos al más puro estilo Berlín-Haviera con Heiko & David a los platos, revisitando clásicos alemanes… con kraut, pop y ritmos portuarios.

En la cocina, Maxime saca a relucir el legendario bocadillo Bismarck: generoso, picante, un poco teutón pero muy Lili.

Hafenklang es el sonido del puerto…

