CONCERT HANK Saint-Martin-de-Boubaux samedi 27 septembre 2025.

Tarif : – – EUR

Adulte

Début : 2025-09-27
Concert de Hank! au café restaurant associatif l’Essentiel à 21h. Un riff de basse entêtant, des batteries taquines, des synthés diaphones, un cavaquinho acide et teigneux…
Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver !   .

Bar-restaurant L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63 

English :

Concert by Hank! at café restaurant l’Essentiel at 9pm.
If you want to eat, you’d better make a reservation!

German :

Konzert von Hank! im Café-Restaurant l’Essentiel um 21 Uhr.
Wenn Sie etwas essen möchten, reservieren Sie am besten!

Italiano :

Concerto di Hank! presso il caffè ristorante l’Essentiel alle 21.00.
Se volete mangiare, è meglio prenotare!

Espanol :

Concierto de Hank! en el café restaurante l’Essentiel a las 21.00 h.
Si quieres comer, ¡es mejor reservar!

