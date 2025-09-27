CONCERT HANK Saint-Martin-de-Boubaux
CONCERT HANK
Bar-restaurant L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux Lozère
Concert de Hank! au café restaurant associatif l’Essentiel à 21h. Un riff de basse entêtant, des batteries taquines, des synthés diaphones, un cavaquinho acide et teigneux…
Si vous souhaitez manger, c’est mieux de réserver ! .
Bar-restaurant L’Essentiel Saint-Martin-de-Boubaux 48160 Lozère Occitanie +33 9 87 52 69 63
English :
Concert by Hank! at café restaurant l’Essentiel at 9pm.
If you want to eat, you’d better make a reservation!
German :
Konzert von Hank! im Café-Restaurant l’Essentiel um 21 Uhr.
Wenn Sie etwas essen möchten, reservieren Sie am besten!
Italiano :
Concerto di Hank! presso il caffè ristorante l’Essentiel alle 21.00.
Se volete mangiare, è meglio prenotare!
Espanol :
Concierto de Hank! en el café restaurante l’Essentiel a las 21.00 h.
Si quieres comer, ¡es mejor reservar!
