Concert | Hantcha La Mauvaise Herbe Eymet

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet Dordogne

Début : 2026-02-19

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Artiste franco-malgache, Hantcha explore une musique intime et organique où se rencontrent voix, guitare, textures électroniques et narration poétique. Son univers puise à la fois dans les vibrations de la soul, les climats de la folk, les profondeurs du trip-hop et la tension cinématographique.

Avec une présence magnétique et un rapport très instinctif au son, Hantcha façonne une musique qui touche autant le cœur que l’imaginaire.

On est donc très contente de l’accueillir pour une soirée toute en douceur…

La soirée débutera par un échange poétique. Vous pouvez venir avec un poème, un texte qui vous tient particulièrement à cœur et que vous aimeriez partager sur les thèmes de la résilience, de la féminité, la nature, le lien avec le vivant… .

La Mauvaise Herbe 17 rue du Temple Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 99 39 lamauvaiseherbe.lib@protonmail.com

