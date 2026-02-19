Concert Happening Chorale Je suis féministe ! Entre2Vives Nancy

Concert Happening Chorale Je suis féministe ! Entre2Vives

Place de la Carrière Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 12:00:00

fin : 2026-03-07 15:00:00

2026-03-07

Grand happening militant ! Dans un élan participatif et rassembleur, plus de 70 choristes et tous.tes celleux qui le souhaitent mêleront leurs voix avec 3 chants engagés, emmené.es par la cheffe de chœur Célia Pierre.

Les 70 choristes de la chorale Je suis féministe ! organisent un grand happening à Nancy en amont de la manifestation pour les droits des femmes.

Venez faire porter vos voix parmi celles des choristes de Je suis féministe !

Participation sur inscription en ligne. Répétition et happening le jour même.

Evènement organisé dans le cadre du festival Entre2Vives.

Programme complet du festival en ligne.Adultes

Place de la Carrière Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

A militant happening! Over 70 choristers and anyone else who wants to join in will be joining forces to sing 3 militant songs, led by conductor Célia Pierre.

The 70 choristers of the Je suis féministe! choir are organizing a big happening in Nancy ahead of the women’s rights demonstration.

Come and join the choristers of Je suis féministe !

To take part, register online. Rehearsal and happening on the day.

Event organized as part of the Entre2Vives festival.

Full festival program online.

