concert happening sur les Lettres hébraïques Grande synagogue de Nice Nice

concert happening sur les Lettres hébraïques Dimanche 21 septembre, 20h00 Grande synagogue de Nice

Début : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Fin : 2025-09-21T20:00:00 – 2025-09-21T22:00:00

Plongez dans un moment unique où l’art, la spiritualité et la musique se rencontrent.

L’artiste Frank Lalou, spécialiste des lettres hébraïques, réalisera en direct leurs tracés tout en en dévoilant la symbolique . En résonance, le compositeur Pierre Abraham Benoit improvisera une création musicale vivante, inspirée par chaque lettre.

Un véritable happening visuel et sonore, entre tradition et création contemporaine, qui invite à la contemplation autant qu’à l’écoute.

Grande synagogue de Nice 7 rue Gustave Deloye, 06000 Nice, France Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492004190 http://www.nice.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.jecpj-france.com/coted’azur »}] La synagogue antérieure étant devenue trop petite, elle est vendue au bénéfice d’un nouvel édifice financé par un particulier. En 1885, le théâtre de l’opéra comique est démoli et, à sa place, sont reconstruits un immeuble et un temple avec ses dépendances. L’ingénieur Paul Martin signe les relevés et l’architecte Brun en est le décorateur intérieur. L’inauguration a lieu en 1886. La façade principale présente une composition romano-byzantine. Elle est couronnée par les tables de la Loi. A l’intérieur, l’espace central est divisé en hauteur par une galerie soutenue par des piliers cylindriques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l’édifice est utilisé comme lieu d’internement avant la déportation.

