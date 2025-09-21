CONCERT HAPPENING SUR LES LETTRES HEBRAIQUES par Frank LALOU, Calligraphe et Pierre Abraham BENOIT, musicien Synagogue Deloye Nice

CONCERT HAPPENING SUR LES LETTRES HEBRAIQUES par Frank LALOU, Calligraphe et Pierre Abraham BENOIT, musicien Dimanche 21 septembre, 20h00 Synagogue Deloye Alpes-Maritimes

Venez vivre en direct la calligraphie des lettres hébraiques et leurs significations , expliquées autour d’une conte par Frank LALOU, calligraphie émerite . Sa démonstration sera ilustrée par une musique originale de Pierre Abraham BENOIT

Synagogue Deloye 7 rue Deloye 06000 NICE Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0766926455 https://jecpj-france.com https://www.facebook.com/JECJCA?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « http://www.jecpj-france.com »}] Inaugurée en 1886, d’ architecture de style néo-byzantin est attribuée à Paul Martin, ingénieur des Arts et Métiers qui a aussi construit le palais de l’Agriculture. Le dessin de sa façade en pierre avec sa partie sommitale en forme de pyramide percée par une rosace centrale et coiffée des Tables de la Loi se retrouve fréquemment dans les constructions de temple israélite L’intérieur est orné d’un sanctuaire richement décoré. Une série de douze vitraux sur le thème biblique Le Chant des prophètes créé par l’artiste Théo Tobiasse dans l’atelier du maître verrier, Alain Peinado à Nice, est inaugurée en 1993. Proche Place Masséna – tram, bus parking

