CONCERT HAPPENING UKULÉLÉ Frontignan

CONCERT HAPPENING UKULÉLÉ Frontignan samedi 25 octobre 2025.

CONCERT HAPPENING UKULÉLÉ

1 place du Cont’run Frontignan Hérault

Début : 2025-10-25

2025-10-25

Munissez-vous de votre ukulélé et rejoignez cet happening musical pour interpréter deux classiques Le lion est mort ce soir d’Henri Salvador et Stand by Me de Ben E. King. Des ukulélistes seront présents pour accompagner le moment.Squannez le QR Code pouraccéder à la vidéo et à la partition des deux morceaux.

1 place du Cont’run Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 85 00 f.ballery@agglopole.fr

English :

Grab your ukulele and join in this musical happening to perform two classics: Henri Salvador?s Le lion est mort ce soir and Ben E. King?s Stand by Me. The QR Code will take you to the video and score of the two songs.

German :

Nehmen Sie Ihre Ukulele mit und nehmen Sie an diesem musikalischen Happening teil, um zwei Klassiker zu interpretieren: Le lion est mort ce soir von Henri Salvador und Stand by Me von Ben E. King. Squannen Sie den QR-Code, um das Video und die Noten der beiden Stücke zu sehen.

Italiano :

Prendete il vostro ukulele e partecipate a questo happening musicale per eseguire due classici: Le lion est mort ce soir di Henri Salvador e Stand by Me di Ben E. King. Basta scansionare il codice QR per accedere al video e alla partitura delle due canzoni.

Espanol :

Coge tu ukelele y únete a este happening musical para interpretar dos clásicos: Le lion est mort ce soir de Henri Salvador y Stand by Me de Ben E. King. Solo tienes que escanear el código QR para acceder al vídeo y la partitura de las dos canciones.

