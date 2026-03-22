Concert Happy Ends Chansons de cinéma

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : 13 – 13 – 18 EUR

13

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Et si la musique rencontrait le 7e art ?

Sur scène, Chloé Lacan et Thibaud Defever revisitent des airs connus et moins connus en mêlent chansons, jeu et pas de danse dans un spectacle sensible et décalé. Un hommage original au cinéma.

Repas sur réservation

Et si la musique rencontrait le 7e art ?

Sur scène, Chloé Lacan et Thibaud Defever revisitent des airs connus et moins connus en mêlent chansons, jeu et pas de danse dans un spectacle sensible et décalé. Un hommage original au cinéma.

Repas sur réservation 13 .

2 Rue Sainte-Anne Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 86 77 cie.theatrebuissonnier@wanadoo.fr

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English :

What if music met 7th art?

On stage, Chloé Lacan and Thibaud Defever revisit well-known and lesser-known tunes, mixing song, acting and dance steps in a sensitive, offbeat show. An original tribute to cinema.

Meals on reservation

L’événement Concert Happy Ends Chansons de cinéma Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-03-22 par OTs DU PERCHE