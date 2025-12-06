Concert Happy Ends Quai des Arts Pornichet

Concert Happy Ends Samedi 6 décembre, 20h30 Quai des Arts Loire-Atlantique

Payant sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T21:45:00

Fin : 2025-12-06T20:30:00 – 2025-12-06T21:45:00

HAPPY ENDS / Chloé Lacan et Thibaud Defever

Avec l’Orchestre d’Harmonie 2 du conservatoire intercommunal de CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo et l’Orchestre d’Harmonie du conservatoire de Saint-Nazaire

C’est un concert qui s’écrit comme un film. Mais ici, pas de caméra. Sous l’œil du spectateur, c’est la musique qui dicte le scénario, les cadrages, la lumière, le décor.

Sur scène, comme sur un plateau de tournage, avec ses clairs obscurs, ses travellings, ses nuits américaines, Chloé Lacan et Thibaud Defever se font leur cinéma. Ils chantent, jouent, dialoguent, mettent en lumière, esquissent un pas de danse et nous entraînent dans un hommage au 7ème art, une comédie musicale qui ne se prend pas au sérieux où guitare, accordéon, voix et percussions revisitent des airs connus et moins connus.

Du Mépris de Godard au Cabaret de Bob Fosse en passant par Peau d’Âne, Orphéo Negro et Cria Cuervos, ces deux amoureux des salles obscures prennent plaisir à mélanger les styles, les langues, les souvenirs et déroulent à nos oreilles leur bande originale idéale.

AVANT LE CONCERT : Blind Test musiques de films par les élèves du conservatoire / 19h – Gratuit

Quai des Arts 2 Avenue Camille Flammarion 44380 Pornichet

