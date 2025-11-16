Concert Happy Hot Rue Louis Jouvet Vorey

Concert Happy Hot

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16 17:00:00

Date(s) :

2025-11-16

L’Association À Vélo Sans Âge (antenne de Coubon) organise un concert Happy Hot sur le thème musique de film .

Cette association nationale qui regroupe une soixantaine d’antennes en France a axé son activité sur le bien être des personnes âgées.

Rue Louis Jouvet L’Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes coubon@avelosansage.fr

English :

The Association À Vélo Sans Âge (Coubon branch) is organizing a Happy Hot concert on the theme of film music .

This national association, which has some sixty branches across France, has focused its activities on the well-being of the elderly.

German :

Der Verein À Vélo Sans Âge (Zweigstelle Coubon) organisiert ein Happy Hot -Konzert mit dem Thema Filmmusik .

Diese nationale Vereinigung, der rund 60 Zweigstellen in Frankreich angehören, hat ihre Aktivitäten auf das Wohlbefinden älterer Menschen ausgerichtet.

Italiano :

L’Associazione À Vélo Sans Âge (sezione di Coubon) organizza un concerto Happy Hot sul tema della musica da film .

Questa associazione nazionale, che conta una sessantina di sedi in tutta la Francia, ha incentrato le sue attività sul benessere degli anziani.

Espanol :

La Asociación À Vélo Sans Âge (filial de Coubon) organiza un concierto Happy Hot sobre el tema de la música de cine .

Esta asociación nacional, que cuenta con unas sesenta filiales en toda Francia, ha centrado sus actividades en el bienestar de las personas mayores.

