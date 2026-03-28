Concert « Happy Hour Clarinette » de l’EIMSET, Halle aux grains, Toulouse
Concert « Happy Hour Clarinette » de l’EIMSET, Halle aux grains, Toulouse samedi 28 mars 2026.
Concert « Happy Hour Clarinette » de l’EIMSET Samedi 28 mars, 15h00 Halle aux grains Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Fin : 2026-03-28T15:00:00+01:00 – 2026-03-28T16:30:00+01:00
Halle aux grains 1 Pl. Dupuy, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.onct-toulouse.fr »}]
Rencontre de 90 clarinettes à la Halle aux grains de Toulouse : concert préambule Happy Hour de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse. Labège EIMSET
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