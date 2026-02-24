Concert Happy Together

Cernay Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Concert solidaire au profit de Partage et Solidarité. Une soirée musicale placée sous le signe du partage.

Un concert convivial placé sous le signe de la solidarité. Happy Together rassemble artistes et public pour soutenir l’association Partage et Solidarité. Une belle soirée musicale au service d’une cause généreuse. .

Faubourg de Colmar Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est

Concert in aid of Partage et Solidarité. A musical evening of sharing.

